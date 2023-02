Obligation de réaliser un DPE collectif et un plan puriannuel de travaux, interdiction de louer des passoires thermiques… Alors que la loi climat et résilience renforce les exigences de rénovation énergétique en copropriété, les administrateurs de biens, au travers notamment de la Fnaim et de l’Unis, appellent à un renforcement du financement bancaire. Christophe Berfini, directeur des activités Syndics et administrateurs de biens à la Caisse d’Épargne Île-de-France, reconnaît qu'en la matière le financement des copropriétés "est complexe". "Seule" banque à proposer un prêt collectif au syndic, au-delà de l'éco-PTZ, la CEIDF, qui a repris cette activité du Crédit foncier, travaille à son "industrialisation, au moyen de la digitalisation". Christophe Berfini souhaiterait "davantage de liberté" dans la fixation des taux ainsi qu’un assouplissement du recouvrement des impayés.