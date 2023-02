Coordination Sud a publié début février une analyse sur les externalités négatives de la France sur les ODD, et notamment sur l'atteinte de ces objectifs par les autres pays. Pointant son mauvais score, l’ONG émet dix recommandations pour mettre en cohérence les politiques publiques françaises avec l’Agenda 2030 et diminuer l’impact français sur les autres pays. Elle préconise notamment de créer un ministère dédié à la coordination et à la mise en œuvre des ODD et de mettre en place un mécanisme de contrôle parlementaire.