Région Grand Est : Valérie Debord devient 1re VP "emploi, formation, orientation et apprentissage"

Secouée par la démission-surprise de Jean Rottner ( LR ) peu avant Noël 2022, la région Grand Est a procédé depuis à l’élection d’un nouveau président - Franck Leroy (ex-1er vice-président) ayant été élu par 96 voix "pour" sur 169 votants, le 13 janvier - et à quelques ajustements dans l’exécutif (installé en juillet 2021). Parmi les 15 VP désignés au sein de la commission permanente réélue, Valérie Debord (LR) est montée d’un cran et assure désormais la 1re vice-présidence, avec le même portefeuille "Emploi, formation, orientation et apprentissage", d’après les délégations arrêtées le 25 janvier. La région a de nouveaux "conseillers régionaux délégués", tels qu’Alexandre Cassaro (fonds européens) et Marc Zingraff (Grande région). Les présidents de commissions thématiques ont été désignés ces 6 et 7 février : la commission "formation professionnelle" reste présidée par Stéphanie Kis.