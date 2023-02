Le compte personnel de formation est le deuxième "grand gagnant" de la réforme de la formation de 2018 avec une croissance exponentielle des dépenses et un élargissement de ses bénéficiaires. Pour autant, la plus-value réelle des formations financées reste à établir et surtout la méthodologie pour l’évaluer demeure aussi à construire. Le rapport de France compétences sur l’usage des fonds de la formation professionnelle permet de poser un premier regard sur les résultats de ces formations faisant notamment apparaître une efficacité plus évidente pour les demandeurs d’emploi que les salariés.