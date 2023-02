Après une naissance mouvementée, l’Institut de la finance durable est en ordre de marche, avec la mise en place de son conseil d’administration et de son bureau exécutif. Outre la place plus importante accordée aux émetteurs, les fédérations sont également très présentes. Le climat sera le chantier prioritaire, et l’IFD, doté d’un budget plus conséquent que celui que gérait Finance for tomorrow, renforce ses équipes sur ce sujet. Reste à décider de la configuration de l’instance de pilotage politique qui devrait faire ses débuts d’ici à la fin du premier trimestre.