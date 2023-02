Si 250 lieux d'accueil pour les aidants ont été créés, ils restent peu visibles et mal articulés avec les départements, estime l’Igas dans un rapport publié le 3 février 2023. L’offre de relayage à domicile se développe mais reste "financièrement peu accessible" et "limitée par les difficultés de recrutement dans le secteur". La mission appelle à structurer une offre de suppléance en s’appuyant sur les services d’aide à domicile et propose des pistes de "solvabilisation". À court terme, elle privilégie de clarifier les financements des solutions de répit par les prestations individuelles existantes et d'élargir la compétence des conférences des financeurs.