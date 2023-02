Plusieurs textes publiés au Journal officiel du 2 février 2023 précisent les modalités d’exercice de l’activité privée d’agent cynophile de détection d’explosifs, encadrée par la loi "sécurité globale" dans la perspective notamment des grands évènements de 2023 et 2024. Ils prévoient les procédures d’intervention des équipes et les conditions de formation. Le dispositif doit entrer en vigueur au plus tard le 1er mai, avec des dispositions transitoires jusqu’au 31 décembre. La CPNEFP de la branche prévention-sécurité devrait déposer un titre à finalité professionnelle dans les prochains mois.