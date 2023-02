Infirmiers, aides-soignants, caissiers… Que sont devenus les "héros" dela crise sanitaire ? C’est la question que pose la Fondation Jean Jaurès dans une étudepubliée fin janvier 2023. Acclamés pendant la crise sanitaire, les travailleurs des première et deuxième lignes restent néanmoins confrontés au manque de reconnaissance, à des conditions de travail souvent pénibles, et à une forme de découragement. Au point d’envisager de quitter leur emploi, voire leur métier. Les employeurs doivent revoir leurs pratiques pour les attirer et les fidéliser.