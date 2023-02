Le comité de pilotage du programme d’Engagement pour le renouveau du bassin minier s’est réuni le 16 janvier. L’occasion, pour les services préfectoraux de l’État, la région Hauts-de-France, les EPCI et les bailleurs sociaux Maisons et Cités et Sia Habitat de dresser un bilan de l’avancée des travaux de réhabilitation des quelque 23 000 logements miniers énergivores et de l’amélioration du cadre de vie des cités minières pour transformer l’ancien pays du charbon en archipel vert, à l’horizon 2027. Cinq ans après le début du programme, 7 000 logements ont été réhabilités.