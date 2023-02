L’Ensap de Bordeaux fait face à deux défis pour son prochain projet d’école. Un : résorber les déserts architecturaux – des zones sans architectes formés – en gestation en Nouvelle-Aquitaine. Deux : mieux former ces professionnels, et au-delà, toute la chaîne de l’urbanisme, à la transition climatique et énergétique. Des enjeux qui nécessitent de revoir les programmes, les collaborations en interprofession, mais aussi le sous-encadrement de l’école, expliquent à AEF info sa directrice, Camille Zvenigorodsky et son tout nouveau président, l’ex-député SRC Vincent Feltesse, fin janvier 2023.