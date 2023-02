Dans le cadre de la construction d’un dialogue social entre les plateformes numériques et leurs travailleurs, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Arpe) assure un rôle de coordination et d’appui aux discussions qui ont démarré en novembre 2022 (lire sur AEF info) (lire sur AEF info). Composée d’une équipe resserrée autour de son DG Joël Blondel et du président de son conseil d’administration Bruno Mettling, l’autorité s’apprête à homologuer les premiers accords conclus dans le secteur des VTC en janvier 2023 (lire sur AEF info). Pour AEF info, Joël Blondel fait le point sur l’accompagnement apporté par l’Arpe dans le cadre des échanges entre les partenaires sociaux et sur le travail qui reste à accomplir afin de permettre un fonctionnement de l’autorité totalement opérationnel.