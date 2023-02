À fin novembre 2022, 809 100 contrats d’apprentissage ont commencé depuis le début de l’année, soit une augmentation de 13,4 % par rapport à la même période en 2021, selon les chiffres publiés par la Dares le 31 janvier 2023. Dans le détail, 783 412 entrées sont comptabilisées dans le secteur privé (+ 13,2 % sur un an) et 25 713 dans le public (+ 20,4 %). La tendance est moins favorable pour l’autre contrat en alternance. En effet, 108 100 nouveaux contrats de professionnalisation ont été enregistrés entre janvier et novembre 2022, un nombre stable sur un an (avec une baisse de 12 % pour les moins de 26 ans et une hausse de 15,9 % pour les 26 ans ou plus). Au total, la Dares comptabilise 979 700 apprentis à fin novembre 2022 (+ 14 % par rapport à novembre 2021) et 132 500 personnes en contrat de professionnalisation (- 1,3 % sur un an).