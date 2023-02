Le retard pris par la France dans le renouvellement de ses concessions hydrauliques fragilise ce modèle et ne favorise pas le développement de nouvelles stations de transfert d’énergie par pompage (Step). C’est le constat que dresse la Cour des comptes dans un référé adressé à l’exécutif, daté du 2 décembre et publié le 6 février 2023. Les magistrats demandent à l’exécutif de proposer un modèle de rémunération pour les Step et de travailler sur les conséquences industrielles et financières du modèle de "quasi-régie" envisagé par l’État.