Danone inaugure son nouveau centre de recherche et innovation "Daniel Carasso", à Paris-Saclay, pour "accélérer les travaux sur le futur de l’alimentation", lundi 6 février 2023. Le site accueille plus de 550 collaborateurs, intégrant des chercheurs de niveau international en sciences de la vie, sur la fermentation et le microbiote intestinal, en nutrition et en santé. "Ce centre montre l’excellence et la vigueur de la recherche française", salue la Première ministre Élisabeth Borne, qui loue "une recherche qui s’ouvre, qui fait travailler ensemble chercheurs, start-up et grands groupes".