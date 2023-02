À la veille de l’ouverture des débats sur la réforme des retraites en séance publique à l’Assemblée nationale et alors que les organisations syndicales ont prévu deux journées de mobilisation les 7 et 11 février 2023, Toluna Harris Interactive a réalisé une nouvelle enquête de son Observatoire mené pour AEF info et RTL (1) montrant que deux tiers des Français restent opposés à cette réforme. En cohérence, les organisations syndicales disposent toujours d’un crédit plus important que le gouvernement (49 %, -1 ; contre 29 %, -1) auprès des Français qui estiment (64 %) par ailleurs que les syndicats devraient continuer à̀ appeler à la mobilisation.