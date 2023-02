"Une des missions du Conseil supérieur des programmes est de faire des propositions de façon à être une 'boîte à idées' du ministère", déclare à AEF info fin janvier 2023 le président du Conseil supérieur des programmes, Mark Sherringham. Alors que le MEN a prévu de supprimer l’heure de technologie en 6e, le CSP va proposer des projets de programmes de sciences et technologie pour le cycle 3 (CM1, CM2, 6e) et devrait être saisi sur le cycle 4. Pour la classe de 6e, "il s’agit d’identifier les contenus scientifiques relevant de la physique-chimie et des SVT et de leur dimension technologique, sans obérer le développement des compétences numériques", précise Mark Sherringham. Plus globalement, le CSP proposera aussi un avis, entre avril et juin, sur le collège et son organisation. L’instance planche aussi sur la formation et le recrutement des enseignants.