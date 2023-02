La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose aux États membres de créer un fonds souverain qui viserait à "préserver un avantage européen sur les technologies critiques et émergentes". Sont visées les technologies vertes mais aussi le calcul quantique, l’intelligence artificielle et les biotechnologies. Sa proposition sera soumise au Conseil le 9 février 2023. Elle s’inscrit dans le troisième volet d’accélération du Green deal européen, destiné à faire face à l’Inflation Reduction Act américain et qui comprend aussi un assouplissement des règles sur les aides d’État.