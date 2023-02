3 000 postes seront à pourvoir d'ici 2030 dans la branche de l’ingénierie de l’immobilier, de l’aménagement et de la construction pour faire face aux mutations environnementales et technologiques, d’après le ministère du Travail et l’Opco Atlas. C’est pourquoi les deux acteurs ont signé avec la Fiiac (filière ingénierie de l’immobilier, l’aménagement et la construction) un accord-cadre pluriannuel portant sur la mise en œuvre d’un Edec des économistes de la construction et des géomètres, rapportent-ils dans un communiqué du 23 janvier 2023. Le montant du projet d'Edec s’élève à 380 000 euros.