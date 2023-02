Le réseau Anact-Aract lance une nouvelle consultation sur le télétravail en temps de crise

Près d’un an après la publication des résultats d’un questionnaire dédié à la pratique du télétravail en confinement (lire sur AEF info) (1) , le réseau Anact - Aract lance une nouvelle consultation en ligne pour mesurer l’évolution des pratiques du télétravail et identifier les pistes d’amélioration. Ce questionnaire s’adresse à toutes les personnes en télétravail de manière partielle ou totale quels que soient leur statut et leur secteur d’activité. Le questionnaire anonyme, d’une durée de dix minutes, doit permettre au réseau de "mieux comprendre les pratiques, un an après le début de la crise sanitaire, et le fort développement du télétravail", "identifier les impacts du télétravail sur l’organisation du travail, les relations de travail, les pratiques managériales" et "se projeter dans l’organisation du travail de demain". En 2020, plus de 8 000 personnes ont répondu au questionnaire.