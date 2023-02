Un mois après avoir obtenu le transfert de la compétence de contrôle et de sanction en matière d’encadrement des loyers (lire sur AEF info), la ville de Paris a reçu 142 signalements sur sa plateforme dédiée, annonce l’adjoint parisien au logement, Ian Brossat, dans le Journal du dimanche du 5 février 2023. Cela représente peu ou prou les signalements reçus tout au long de l’année 2022 par la préfecture de région d’Île-de-France [124 signalements], lorsque cette dernière était encore compétente pour contrôler et sanctionner les bailleurs ne respectant pas l’encadrement des loyers. Selon Ian Brossat, les signalements collectés au 31 janvier 2022 concernent, pour moitié, des studios, et proviennent principalement des XIe [13,4 % des signalements], XXe [12 %] et XVIIIe [11,3 %] arrondissements.