En Île-de-France, "rares sont les travailleurs essentiels à pouvoir se loger à proximité de leur lieu de travail, excepté ceux travaillant aux franges" de la région. En cause : des revenus insuffisants pour répondre aux exigences des bailleurs. C’est le constat que dresse l’Institut Paris Région, dans une "note rapide" datée de janvier 2023. Pourtant, ces travailleurs ont particulièrement besoin d’un logement proche de leur travail : leurs postes sont fréquemment "non télétravaillables" et impliquent souvent des horaires atypiques et des "contraintes de service particulières".