"Déjouer les déterminismes sociaux, culturels et territoriaux et donner à chaque élève force, confiance et ambition" : tels sont les objectifs de l’expérimentation "Calais Territoire bilingue" lancée par le rectorat de Lille fin 2019. Ce dispositif original consiste à développer des cours en anglais de la maternelle au lycée. Même si le déploiement a été fortement ralenti par la crise sanitaire et le Brexit, "le projet existe partout mais avec des déclinaisons complètement différentes", explique Nicolas Lavoine, référent du dispositif, lors d’un reportage réalisé par AEF info mi janvier 2023.