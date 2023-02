France compétences va officiellement lancer la Grande bibliothèque des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications à la mi-février 2023. L’institution nationale organise en effet un webinaire de présentation de ce nouvel outil le 16 février, dans la foulée de sa mise en ligne. Cette Grande bibliothèque est en fait un moteur de recherche qui doit permettre de faciliter l’accès à l’ensemble des travaux produits par les OPMQ, qui sont aujourd’hui disséminés sur plus de 150 sites de ces observatoires de branches. La réalisation de cet outil s’inscrit dans la mission de consolidation, d’animation et de diffusion des travaux des observatoires des branches confiée à France compétences par la loi «"Avenir professionnel" du 5 septembre 2018.