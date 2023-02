Voici une sélection de brèves sur la protection sociale pour la semaine du 6 février au 11 février 2023 :Les salariés du privé inquiets pour leur retraite (Ipsos/Syntec) ;Relèvement de l’Ondam : la FHF estime qu’il faudra faire plus…et la FHP demande 90 M€ au nom de l’équité avec le secteur public ;France Asso Santé fustige le "détricotage" de la proposition de loi Rist ;Centres de santé : les LDS saluent la mesure visant à interdire la publicité ;Protection des données de santé : le Conseil de l’Ordre des médecins et la Cnil signent une convention ;Au congrès de l’USPO, Gérard Raymond dit oui au CNR santé et moque le Clio…tandis que la présidente de l’Ordre des pharmaciens veut qu’on parte du patient pour constituer l’équipe soignante…Et que Thomas Fatôme salue l’action des pharmaciens sur le dépistage du cancer colorectal ; L’ARS d’Île-de-France se mobilise en 2023 sur la périnatalité et l’accompagnement individuel des femmes ;Qare sélectionnée pour participer au service d’accès aux soins ;Le médiateur indépendant de Korian remet son rapport 2022.