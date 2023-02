Doté de 100 M€ sur dix ans, le Paris Saclay Cancer Cluster, inauguré vendredi 3 février 2023, entend "catalyser le développement d’un véritable écosystème d’innovation à grande échelle en rassemblant les acteurs clés de l’innovation oncologique (académiques et entreprises)". "Ce cluster doit faciliter l’accès aux collaborations public-privé, aux experts, aux données et aux échantillons de patients, des plateformes précliniques et cliniques", assure la ministre de l’ESR Sylvie Retailleau, qui souhaite que le PSCC permette de "retenir des talents en France mais aussi d’en attirer de nouveaux".