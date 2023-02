Aix-Marseille université a inauguré, le 2 février 2023, la première "antenne" de son projet Cisam+, lauréat de l’AAP Excellences (lire sur AEF info), sur l’un de ses campus aixois, le technopôle de l’Arbois. Dédiée au développement des projets d’innovation dans les économies verte et bleue, l’antenne se compose d’une salle de formation équipée d’un outil numérique collaboratif, une salle de démonstration de réalité virtuelle et augmentée, et de bureaux. Les premières UE de formation à l’innovation seront dispensées dès la rentrée 2023, avec une cible de 12 000 étudiants sensibilisés à dix ans.