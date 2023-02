Stanislas Guerini a chargé le 3 février 2023 le sénateur du Cantal Bernard Delcros (Union centriste) et la députée de Seine-Maritime Marie-Agnès Poussier Winsback (Horizons) d’une mission visant à renforcer le dispositif France Services. L’objectif est d’enrichir l’offre de services et de développer la démarche d'"aller vers" les usagers qui sont les plus en retrait des services publics. Les conclusions sont attendues pour le 1er juin prochain.