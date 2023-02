Blanchiment d’argent. Un décret du 3 février 2023, relatif à la vérification de l’identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assouplit les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux inscrits dans le code monétaire et financier pour des services financiers présentant de faibles risques de détournement criminel. Crédits. Un décret du 3 février 2023 porte report...