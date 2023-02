À la veille de la troisième journée d’action intersyndicale du 7 février contre la réforme des retraites, et alors que l’examen du projet de loi en séance publique commence ce 6 février 2023 à l’Assemblée nationale, les organisations syndicales de la fonction publique espèrent une forte mobilisation (lire sur AEF info). À l’Assemblée, le PLFRSS fait l’objet de plus de 20 000 amendements, dont 19 du gouvernement. Trois portent sur les agents publics : sont concernés les enseignants du 1er degré, les fonctionnaires parents de trois enfants ayant connu le décès de l’un d’entre eux et les pompiers professionnels.