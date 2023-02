À la veille du début des débats sur la réforme des retraites en séance publique à l’Assemblée nationale et avant une nouvelle journée de mobilisation, la Première ministre, annonce le 5 février 2023 dans le Journal du dimanche qu’elle accepte de "bouger" sur le fond en étendant le dispositif de carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Elle annonce aussi que les prélèvements sociaux des indemnités de rupture conventionnelle et de départ à la retraite seront unifiés.