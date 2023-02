"Plus polyvalents" que les vélos, et "beaucoup plus sobres" que les voitures, les véhicules légers représentent un "potentiel considérable" pour réduire l’empreinte écologique des déplacements, estiment le Forum vies mobiles et La Fabrique écologique, dans une note publiée ce mardi 7 février 2023. Ces véhicules, s’ils existent déjà, ne sont "pas encore suffisamment connus et déployés", regrettent les auteurs, qui formulent plusieurs propositions, dont l’instauration d’un système de bonus-malus "très fort" sur le poids des automobiles, y compris électriques.