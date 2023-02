Sectorisation, pédagogie, baisse démographique, loi Elan : comment le Doubs fait face à ces enjeux pour ses collèges

C’est un paradoxe : alors que le Doubs perd des élèves, le nombre de mètres carrés ne se réduit pas en proportion. "Quand on modernise un collège, on peut au bout du compte multiplier par 1,5 voire doubler les surfaces pour répondre aux besoins pédagogiques", explique Thierry Arnaud, directeur du patrimoine. Conséquence : les travaux pour gagner en performance énergétique ne génèrent pas nécessairement des économies. Le département, qui a voté son schéma directeur d’aménagement des collèges le 17 janvier 2023, prévoit d’investir 176 M€ d’ici à 2031. Le niveau de performance énergétique sera maximal pour compenser son incapacité à atteindre les objectifs de la loi Elan dans tous ses collèges. Au cours d’un point presse, la collectivité détaille également la manière dont elle a repensé la sectorisation et revient sur son projet de "collèges ouverts" voté en octobre 2022.