Dans son vœu adopté fin janvier, la Société des agrégés réclame une "véritable refondation de l’école", avec une "réaffirmation de la priorité de la transmission du savoir à l’école" et un recrutement des enseignants "par des concours disciplinaires et nationaux exigeants", portant "exclusivement sur leurs connaissances". La Société plaide aussi pour une affectation des agrégés prioritairement en lycée et pour une revalorisation salariale des professeurs via une programmation annuelle. Les propositions de revalorisation du MENJ, présentées le 24 janvier 2023, lui semblent "très insuffisantes".