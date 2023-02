"Arts" (Arts, recherche, territoires, savoirs) : c’est le nom de l’institut lancé en décembre 2019 à Saint-Étienne par six membres fondateurs (l’université, l’Esadse, l’Ensase, la Comédie, le Musée d’Art moderne et le Pôle muséal), lesquels ont décidé de signer un accord de consortium le 3 février 2022. Les deux ans écoulés entre le lancement du projet et son officialisation permettent aux protagonistes de mettre en avant les premières réalisations de ce consortium, qui se veut "un nouvel espace de dialogue" plutôt qu’une structure rigide.