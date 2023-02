En novembre 2021, l’exécutif dionysien se dotait d’un plan pluriannuel d’action de lutte contre l’habitat indigne courant jusqu’en 2026, "pour faire de Saint-Denis et Plaine commune une référence nationale en matière de lutte contre l’habitat indigne", selon le maire, Mathieu Hanotin. Le bilan de la première année de ce plan, présenté en conseil municipal ce jeudi 2 février, témoigne "d’avancées importantes" et montre que "la peur a commencé à changer de camp", en direction des propriétaires indélicats et des marchands de sommeil.