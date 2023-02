Convaincu que les outils de programmation immobilière habituels sont "obsolètes", Cyrille Poy, ancien journaliste et président fondateur de l’agence de conseil Les Cityzens, a mis au point, avec son équipe, un outil visant à appliquer la logique de l’habitat participatif à la promotion immobilière. Dénommée Welcooom Dynamic, cette plateforme, testée une première fois en mai 2022 sur un programme à Gif-sur-Yvette, doit permettre de "développer un marché du logement à partir des besoins et non plus de l’offre", explique-t-il. De quoi intéresser plus largement aménageurs et collectivités.