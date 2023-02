"Incompréhensible et incohérente" : c’est ainsi que le CA de l’Adiut juge la position commune du réseau IAE France sur le recrutement des diplômés de BUT en IAE. L’idée : accueillir les BUT 2 souhaitant effectuer une L3 en IAE avant d’aller en master, mais n’admettre les BUT 3 que de "manière exceptionnelle et dérogatoire". "Nous sommes consternés !", indique à AEF info Martial Martin président de l’Adiut, le 2 février 2023. Ce "positionnement surtout économique", pour "visiblement […] remplir les formations de L3 en IAE", ne tient pas compte du parcours de l’étudiant, estime-t-il. Mais cela ne reflète pas "la collaboration fructueuse" des IUT et IAE "sur le terrain". Martial Martin fait aussi valoir le "modèle ouvert des études" qui différencie les IUT des écoles de management privées et des IAE. La CDEFM et la CEFDG avaient aussi réagi à la position d’IAE France sur les bachelors.