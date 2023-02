Les travaux de démolition de l’immeuble Le Signal situé à Soulac-sur-Mer (Gironde) et menacé par l’érosion dunaire doivent débuter vendredi 3 février 2023, en présence de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Bérangère Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Écologie. Ils dureront trois semaines environ. Bâti en 1967, cet ensemble d’habitation de quatre étages construit face à l’océan a été évacué en 2014 puis désamianté en 2019. L’indemnisation des propriétaires à hauteur de 7 millions d’euros (soit 70 % de la valeur de leur bien) a été actée par l’État en 2019, avec la création d’un régime dérogatoire, le fonds Barnier ne couvrant pas le recul du trait de cote. Une concertation sur la création d’un fonds dédié à l’adaptation des territoires au changement climatique doit être lancée en mars par la secrétaire d’État.