Jeudi 2 février, les sénateurs ont adopté en première lecture la controversée proposition de loi des députés Renaissance visant à lutter contre l’occupation illicite des logements. Un texte que le Sénat a modifié, notamment pour opérer une véritable distinction entre les squatteurs et les locataires défaillants de bonne foi. Le ministre du Logement et le garde des Sceaux saluent un équilibre entre droit de propriété et droit au logement. L’Unpi y voit une "victoire" pour les bailleurs quand les sénateurs écologistes, socialistes et communistes s’inquiètent de fragilisations de foyers à venir.