Logement Les prix des loyers flambent dans les Alpes-Maritimes (bfmtv.com). Le rapport de la Fondation abbé Pierre pointe du doigt des prix exorbitants et un manque de logements sociaux, ce qui pénalise les ménages les plus modestes (lire sur AEF info). Proposition de loi antisquat : le Sénat supprime la peine de prison visant les locataires expulsés (lemonde.fr). Les sénateurs ont remanié et adopté en première lecture, jeudi, une proposition de loi des députés Renaissance...