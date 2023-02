Données La folle croissance des data centers en France (nouvelobs.com). De plus en plus nombreux et imposants, gourmands en électricité, les centres qui hébergent nos données numériques connaissent une croissance effrénée. De quoi préoccuper experts et élus locaux. Denv-r lance une plateforme cloud locale à Nantes (lejournaldesentreprises.com). La start-up Denv-r basée à Guérande lance une plateforme cloud hébergée sur des serveurs locaux à Nantes. L'ambition est d’attirer de premiers...