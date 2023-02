ENCADREMENT SUPÉRIEUR. Un décret porte diverses dispositions applicables à l’encadrement supérieur de l’État. Il modifie certaines dispositions des tableaux de reclassement dans le corps des administrateurs de l’État figurant aux articles 19 et 20 du décret du 23 novembre 2022. Il fixe également les conditions de rémunération des emplois de préfets et de sous-préfets et des emplois des services d’inspection générale ou de contrôle. REPORT DE CRÉDITS....