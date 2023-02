Dès le début de la crise sanitaire, "l’engagement de l’ANR, en articulation avec le MESR et le consortium Reacting, a été décisif, et notamment ses "efforts" pour "adapter rapidement ses instruments de financement", estime Sylvie Retailleau, lors du colloque "Bilan et perspectives de recherche", organisé par l’ANR, jeudi 2 février 2023. La ministre souhaite aussi "regarder en face ce qui a été moins bien fait" et rappelle que la crise sanitaire a "mis en évidence les difficultés liées à l’absence d’un chef de file". Enfin, elle évoque la mission Gillet et le rôle de l’Inserm.