Le gouvernement dépose le 2 février 2023 un amendement au PLFSS rectificatif de la sécurité sociale visant à accroître de 600 M€ le sous-objectif de l’Ondam dédié aux établissements de santé, et de 150 M€ le sous-objectif "soins de ville", faisant passer l’Ondam à 239,1 Md€. Cette hausse doit financer la prolongation des mesures de rémunération du travail de nuit dans les établissements de santé qui devait prendre fin au 31 mars 2023. Et cela, précise l’exposé sommaire, "le temps que le travail se poursuive sur la valorisation des sujétions à l’hôpital et de la permanence des soins". La majoration de l’Ondam de ville vise à accompagner les négociations conventionnelles avec les professionnels de santé libéraux, "notamment le contrat d’engagement territorial" voté en première lecture dans le cadre de la PPL Rist en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance.