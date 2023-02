Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, a inauguré, le 2 février 2023, l’extension du campus parisien de Kedge BS, situé dans le XIIe arrondissement (lire sur AEF info). Celui-ci passe de 3 000 à 6 400 m2 et pourra accueillir jusqu’à 2 000 étudiants d'ici 2025. Le bachelor de Kedge a déjà ouvert en septembre, avec 80 étudiants, et en comptera 130 de plus à la rentrée prochaine. Le site est aussi utilisé pour la formation continue et les MSc. Il offre 32 salles de cours, 20 zones de travail collectif, un espace pour le BDE, un pour l’association des diplômés, et une médiathèque. L’extension du campus parisien de Kedge illustre l’une des 10 tendances retenues par AEF info dans son "Cahier de tendances 2023", publié le 20 janvier : "Business schools : à chacun son méga campus parisien… avec rooftop !" (lire sur AEF info).