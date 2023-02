"La grève a été majoritaire" dans le secteur de l’éducation le 31 janvier (lire sur AEF info), note une intersyndicale (CGT éduc’action, Fnec FP FO, FSU, Sgen-CFDT, Snalc, SUD et Unsa éducation). Dans un communiqué le 2 février 2023, elle relaie l’appel de l’intersyndicale interprofessionnelle pour mener grève et manifestation le mardi 7 février, puis samedi 11 février contre le projet de réforme des retraites. Elle encourage à "multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales". Les syndicats invitent aussi personnels à "poursuivre la participation aux mobilisations durant la période des vacances". Des organisations lycéennes appellent aussi à la mobilisation, notamment "en votant le blocage des lieux d’études, lycées et universités", le 7 février. Entre 26 % et 55 % des enseignants étaient en grève le 31 janvier, une participation en baisse par rapport au 19 janvier.