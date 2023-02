Le CCCA-BTP a annoncé le 30 janvier 2023 le lancement d’un AMI qui prendra fin le 30 juin 2023, à destination des CFA du BTP ayant accueilli au moins 1 000 jeunes par an les 3 dernières années scolaires ou comptant au moins 3 sites de formation. Intitulé "Devenir l’organisme de formation par l'apprentissage de demain", cet AMI vise à expérimenter des innovations en environnement réel, à accélérer leur diffusion et suppose de répondre à trois critères. Sur le plan pédagogique, le projet doit prévoir un parcours innovant, que ce soit dans le processus de certification ou dans les pédagogies utilisées. Sur le volet stratégique, il doit être novateur dans ses méthodes d’évaluation et d’anticipation des besoins en compétences ou dans l’évolution de l’offre de l’établissement. Enfin, le projet doit permettre d'assurer une promotion innovante des métiers auprès des jeunes et de leurs familles.