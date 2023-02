L’université de Rennes, EPE qui a vu le jour le 1er janvier 2023, et qui rassemble six établissements d’enseignement supérieur publics (Rennes-I, l’École des hautes études en santé publique, l’École normale supérieure de Rennes, l’École de chimie de Rennes, Sciences Po et l’Insa Rennes), et l’université Rennes-II sont désormais liées par une convention d’association. Cette convention cadre a été approuvée par les CA des deux établissements les 26 et 27 janvier 2023. Elle prévoit notamment une représentation croisée dans les instances.