Avec 76 000 postes à pourvoir et 280 000 recrutements prévus, l’Opco 2i a dévoilé jeudi 2 février 2023 une campagne de communication qui débutera le 19 février par la diffusion d’un film à la TV et au cinéma. Elle se prolongera sur les réseaux sociaux, par la publication de 6 000 affiches dans les métropoles ou encore par une présence sur les salons d’orientation. Dotée d’un budget de 15 millions d’euros sur trois ans, elle vise à changer l’image du secteur et à compléter les actions menées par ses 32 branches pour attirer les jeunes, les demandeurs d’emploi et actifs en reconversion.