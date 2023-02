L’Esiee Paris et l’Esipe fusionnent et deviennent une école unique au 1er janvier 2023, annoncent-elles lors d’une conférence de presse, le 2 février 2023. La nouvelle école conserve l’appellation "Esiee Paris", ainsi que son statut d’école membre de l’université Gustave Eiffel, sous tutelle de la CCI Paris Île-de-France. L’un des objectifs de la fusion : "proposer une offre de formation d’ingénieurs élargie, plus généraliste, au service de la transition numérique", explique Jean Mairesse, directeur général de l’Esiee Paris.